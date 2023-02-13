Миссия израильтян в Турции окончена: Мы были бы счастливы спасти еще больше

Завершилась спасательная миссия первой израильской делегации, отправившейся в Турцию для оказания помощи после разрушительных землетрясений.

Об этом сообщает 7-й канал.

Участникам миссии удалось спасти из-под руин 19 человек.

«Когда мы прибыли в район бедствия в Караманмарше, было уже поздно. Спустя несколько мгновений меня уже вызвали на помощь командам тыла. Они направили нас к развалинам здания — внутри находился маленький ребенок. Спасение было очень сложным, мы проникли в квартиру, которая была над той, где был ребенок. Через проломы нам удалось спасти ребенка. Проверив его я понял, что он в отличном состоянии. Это было очень приятно, но ничего не подготовило меня к тому моменту, когда он побежал босиком к своему дедушке, который ждал его снаружи», – рассказал представитель «Маген Давид Адом» в составе делегации Командования тыла, начальник аварийно-спасательного отдела МДА фельдшер подполковник Феликс Лотан.

Он не может вспомнить, спал ли он в первые несколько дней. Все специалисты уделяли очень мало времени и сил сну и еде, постоянно переезжали с места на место. По окончании сложных спасательных работ членам израильской делегации удалось спасти из-под руин 19 человек, в том числе отца и его детей. На седьмой день миссии членов делегации призвали прекратить работы по поиску, потому что шансы найти выживших очень малы.

По словам Лотана, участники миссии провели потрясающую работу и спасли много жизней, но «были бы счастливы спасти еще больше». Он добавил, что возвращается в Израиль, чтобы помочь и понять, как следует подготавливать и внедрять методы лечения, освоенные в Турции, на тот случай, если в Израиле произойдет катастрофа таких масштабов.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Турции число жертв серии мощных землетрясений превысило 31 тысячу.