В Турции число жертв серии мощных землетрясений превысило 31 тысячу

В Турции в результате серии сильных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 балла, которые произошли 6 февраля, погибли более 31 тысячи человек.

Об этом сообщает Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

По состоянию на утро 13 февраля при землетрясениях в Турции погибли 31 643 человека. Из пострадавших провинций были эвакуированы 158 165 жителей.

В Турции работает более 12 тысяч единиц техники и 35 495 поисково-спасательных работников, среди которых 9 793 иностранных спасателей.

«Курсор» писал ранее, что два мощных землетрясения в Турции повлекут за собой убытки для экономики страны на сумму более 84 миллиардов долларов, или около 10% ВВП.

Еще мы писали, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Напомним, что в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что спасли из-под завалов рекордное количество людей.

Читайте также, что в Турции произошла серия сильных землетрясений, которая привела к большому количеству жертв и масштабным разрушениям. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а учитывая, что наша страна находится в сейсмически активной зоне, то не исключено, что мощное землетрясение может всколыхнуть и израильские города. В связи с этим, Совет национальной безопасности разработал план по подготовке к возможному стихийному бедствию.