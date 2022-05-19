Вдова экс-лидера ПА предложила Белле Хадид баллотироваться в Конгресс США

«Белла должна быть лидером — она должна идти на выборы в американский конгресс», — сказала Суха Арафат, вдова покойного Ясира Арафата.

Суха Арафат, вдова бывшего палестинского лидера Ясира Арафата, предложила палестинско-американской модели Белле Хадид баллотироваться в Конгресс США в комментарии в Instagram во вторник.

«Белла должна быть лидером, она должна идти на выборы в американский конгресс, — написала Арафат. — Она отличится».

«Большое спасибо, миссис Арафат, за добрые слова, — ответил Мохамед Хадид, отец модели и палестинско-американский магнат в сфере недвижимости . — Это наш долг и честь. Белла говорит о всей мировой несправедливости, а также о своем культурном наследии, стране своих отцов и дедов, и я надеюсь, о ее детях и внуках».

Арафат сделала такое предложение под постом отца модели в Instagram. Его запись была посвящена смерти журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая была убита в Дженине во время перестрелки между солдатами ЦАХАЛа и палестинскими боевиками.

На его фотографии процитирована Белла Хадид, призывающая президента США Джо Байдена прекратить военную помощь Израилю из-за «убийства» Абу Акле.

«Если американо-украинский журналист будет убит российскими силами, они должны поручить расследование такого убийства россиянам, — написал отец Хадид, сравнивая конфликт между ПА и Израилем с войной между Украиной и россией*. — Факты есть, и все это знают».

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Отметим, что продолжающееся расследование смерти Абу Акле застопорилось: Израиль просит провести совместное расследование с Палестинской администрацией, а ПА предлагает вместо этого действовать через Международный уголовный суд.

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