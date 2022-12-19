Мохаммед Штайе призвал ООН активизировать патрулирование в Иудее и Самарии

По словам премьер-министра Палестинской автономии, это необходимо для «документирования нарушений со стороны Израиля».

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе потребовал от групп ООН, дислоцированных на территориях ПА, разместить наблюдателей и провести патрулирование в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По его словам, соответствующие меры необходимы для «документирования нарушений со стороны Израиля».

Как сказал Штайе, необходимо ввести патрулирование группой ООН дорог и в зонах конфликтов ввиду того, что он назвал «пролитием палестинской крови, ежедневными казнями на местах и ​​эскалацией террора оккупированных территорий и поселенцев».

«У ООН есть более 400 транспортных средств и более 1000 должностных лиц, которые могут быть обучены и квалифицированы для роли наблюдателей, чтобы они могли отслеживать нарушения и поведение оккупационной армии и поселенцев, а также документировать их с целью дальнейшего привлечения к ответственности», — сказал Штайе во время заседания правительства ПА.

Как сообщал Курсор, в ноябре премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе заявил, что политика нового правительства в Израиле будет равносильна «объявлению войны палестинцам».

Во время своего выступления на заседании правительства ПА он заявил, что международное сообщество должно заявить самый решительный протест против «незаконных поселений» и политики Израиля в отношении жителей ПА.

«Если переговоры о создании правительства в Израиле строятся на том, чтобы создать как можно больше незаконных поселений, расстрелять как можно больше наших людей, и отнять как можно больше нашей земли, то это — вопрос готовности объявить войну экстремистских поселенцев против нас», — заявил политик.

Ранее Курсор писал, что у Абу Мазена предупредили Нетаниягу о последствиях крайне правой политики. Пресс-секретарь главы Палестинской автономии назвал слова будущего премьер-министра «явной попыткой ввести в заблуждение мировое общественное мнение».