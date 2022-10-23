Морское соглашение с Ливаном: названа дата подписания

Встреча израильской и ливанской делегаций не запланирована — каждая сторона подпишет соглашение с представителем США.

Церемония подписания соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном состоится в четверг, 27 октября.

Об этом сообщил старший советник по энергетической безопасности в Государственном департаменте США Амос Хохштейн, информирует Israel Info.

При этом отмечается, что встреча израильской и ливанской делегаций не запланирована — каждая сторона подпишет соглашение с представителем США.

Как сообщал Курсор, сегодня член центрального совета «Хизбаллы» шейх Набиль Каук заявил, что Ливан находится на пороге «национальной, исторической и стратегической победы» в связи с выполнением всех ливанских требований относительно особой экономической зоны.

В частности, высокопоставленный представитель террористической организации отметил, что «переговоры не дали возможности освободить ни одного метра наших морских территорий за 11 лет», однако теперь консенсус между сопротивлением и единой ливанской национальной позицией достигнут.

В частности, Каук заявил, что весь Израиль, включая армию, политиков, службу безопасности и народ, являются свидетелями победы «Хизбаллы». При этом, по его словам, «в Ливане есть те, кто отрицает это достижение, потому что они этим огорчены».

Также мы писали о том, что в Израиле обеспокоены использованием беспилотников против Украины, которые, возможно, будут применены против израильтян в войне с «Хизбаллой». После подписания Авраамских соглашений между Израилем и умеренными арабскими странами региона во главе с Центральным командованием США происходит обмен данными об иранских беспилотниках.

Кроме того, Курсор информировал о том, что в начале недели израильский катер нарушил территориальные воды Ливана. Об этом заявили ливанские власти.

Так, ливанская армия обвинила Израиль в нарушении границ. По их данным, израильский военный корабль был замечен в ливанских водах напротив Рас-Накуры.