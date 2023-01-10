Яир Голан призвал к широкомасштабному гражданскому восстанию

Бывший заместитель начальника Генштаба Яир Голан призвал к широкомасштабному гражданскому восстанию. «Против злонамеренного и злобного правительства есть только один путь — крупномасштабное гражданское восстание», — написал он в Твиттере.

«Разрушение системы правосудия, неограниченное количество политических назначений, разрешение ультраортодоксам делать все, что они хотят, с нашими налогами… зачем нам соглашаться, почему мы должны принимать это на наши головы, на наши карманы, на наши жизни?» — продолжил он.

«С завтрашнего утра мы будем менять дискету. Никаких больше вежливых демонстраций, никаких беглых постов, никаких причитаний и плача. Только действия. Только результаты. Бизнесы закроются, дороги перекроют, а те, кто правит через коррумпированных, гедонистических, экстремистских и темных людей, обнаружат, что народ является сувереном. Мы суверены, и мы будем определять судьбу нашей страны. Власть принадлежит народу, и это не произойдет без решительной и мужественной борьбы», — написал он.

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