В Турции произошла серия мощных землетрясений, много погибших

В понедельник утром, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошла серия сильных землетрясений. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги.

Об этом пишет Anadolu.

В результате происшествия пострадали 10 городов, несколько построек обрушились и под завалами могут находиться люди. На данный момент погибли не менее пятьдесят человек и количество жертв продолжает расти.

Сильные земные толчки ощущались в городах: Газиантеп, Кохроманмарос, Домом, Османет, Одиамон, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр, Килис, а также в Сирии, в частности в провинциальном центре Хама.

Известно, что землетрясение магнитудой 7,8 в городе Шанлиурфа разрушило 16 домов. Всем пострадавшим оказывается помощь.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий и международную помощь.

A Massive 7.8 Magnitude Earthquake has struck Central Turkey within the last hour, Severe Damage and multiple Casualties are being reported across the Region. pic.twitter.com/qILgKNAHMK

— OSINTdefender (@sentdefender) February 6, 2023