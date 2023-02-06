В Турции произошла серия мощных землетрясений, много погибших

В понедельник утром, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошла серия сильных землетрясений. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги.

Об этом пишет Anadolu.

В результате происшествия пострадали 10 городов, несколько построек обрушились и под завалами могут находиться люди. На данный момент погибли не менее пятьдесят человек и количество жертв продолжает расти.

Сильные земные толчки ощущались в городах: Газиантеп, Кохроманмарос, Домом, Османет, Одиамон, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр, Килис, а также в Сирии, в частности в провинциальном центре Хама.

Известно, что землетрясение магнитудой 7,8 в городе Шанлиурфа разрушило 16 домов. Всем пострадавшим оказывается помощь.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий и международную помощь.

A Massive 7.8 Magnitude Earthquake has struck Central Turkey within the last hour, Severe Damage and multiple Casualties are being reported across the Region. pic.twitter.com/qILgKNAHMK — OSINTdefender (@sentdefender) February 6, 2023

«Курсор» писал ранее, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Еще мы писали, что геологическая служба США рассказала, что утром 20 декабря на побережье Северной Калифорнии произошло сильное землетрясение.65 тысяч жителей остались без электричества в Ферндейле, а также в близлежащих Эврике и Фортуне.

Напомним, что как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ява. Сильные толчки привели к повреждению более 2 200 жилых домов. Их жители, а это около 13,5 тысячи человек, были эвакуированы.

Читайте также, что в июне 2022 года землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в Афганистане. В результате стихийного бедствия по меньшей мере 255 человек погибли, еще сотни получили ранения.