В Израиле почувствовали сильное землетрясение, произошедшее между Турцией и Критом

Сильное землетрясение, произошедшее сегодня в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Об этом сообщает Kikar.

Геологическая служба США и Европейско-средиземноморский сейсмологический институт сообщили, что магнитуда землетрясения составила 5,9. Cудя по всему, толчок был легким и коротким.

Различные системы оповещения, которые должны активироваться при землетрясении силой более 3,5 баллов по шкале Рихтера, не были активированы. Землетрясение в основном ощутили жители острова Родос и в Турции.

Эпицентр находился примерно в 55 километрах от города Линдос на острове Родос. К счастью, сообщений о разрушениях и жертвах в Греции или Турции не поступало.

Подземные толчки ощущались также в Израиле, Кипре, Сирии, Ливане, Египте на Кипре. В нашей стране сообщений о разрушениях или жертвах тоже не поступало.

Ранее мы рассказывали, что в Индонезии произошло мощнейшее землетрясение, унесшее жизни как минимум 160 человек.

«Курсор» сообщал, что в Хайфе мужчина пытался совершить наезд на сотрудников полиции.

Помимо этого в Ноф-Аялоне произошла трагедия с 7-месячным ребенком, которого не удалось спасти врачам.