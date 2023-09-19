Моссад и ШАБАК согласовали новые аспекты службы для ультраортодоксов

Изменения коснутся учащихся иешив.

В Общей службе безопасности (ШАБАК), «Моссаде» и Управлении альтернативной службы («Ширут Леуми») согласовали принципиально новые аспекты гражданской службы для ультраортодоксов старше 21 года.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Предполагается, что это касается учащихся иешив – религиозных учебных заведений. Такая служба будет длиться два года, а в настоящий момент отобрали 200 человек, то есть по 100 в каждую из спецслужб.

Молодые люди уже прошли соответствующий отбор, а также была проведена необходимая проверка на доступ к секретной информации и специальную подготовку.

Ранее Центральное статистическое бюро сообщили, что сейчас в Израиле живет приблизительно 1,25 миллиона ультраортодоксов. Согласно прогнозам, к 2040 году этот показатель удвоится.

Религиозных жителей распределяют по течениям:

«литваки» (отдельное религиозно-конфессиональное течение в иудаизме) – приблизительно 430 тысяч человек (34.4%);

сефарды – приблизительно 410 тысяч человек (32.8%);

хасиды – приблизительно 360 тысяч человек (28,8%);

хасиды ХАБАДа – приблизительно 50 тысяч человек (4%).

Также "Курсор" сообщал, что экс-заместитель министра экономики и экс-депутат Кнессета Яир Голан обрушился с критикой в адрес ультраортодоксального сектора, назвав его "паразитическим населением". Это вызвало соответствующую реакцию правозащитников, обратившихся к правоохранителям.

Помимо этого недавно министр здравоохранения и министр внутренних дел Моше Арбель резко отреагировал на условие ультраортодоксов внести правки в Закон о призыве.