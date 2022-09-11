Заткнись: депутат Кнессета набросился на старшеклассника прямо в школе

Мосси Раз нагрубил ученику, который вмешался в разговор в ходе политической дискуссии в средней школе Рамат-Гана.

В Рамат-Гане в средней школе имени Блиха в воскресенье утро член Кнессета Мосси Раз, представитель партии «МЕРЕЦ», набросился на ученика, который вмешался в политическую панель в средней школе.

Об этом сообщает издание Mako.

Согласно сообщению, Раз сказал ученику: «Заткнись», после чего тот покинул аудиторию.

Отмечается, что член Кнессета таким образом отреагировал на публикацию в соцсети, в которой говорилось: «Где бы ни бунтовали каханисты — «МЕРЕЦ» будет там, чтобы заблокировать их. Привыкайте к этому».

Как сообщал Курсор, бывший председатель «МЕРЕЦ» Захава Гальон одержала победу на праймериз партии. Уходящий глава партии Ницан Горовиц вытеснен на седьмое место и, вероятно, выпадет из списка кандидатов в Кнессет, если партия наберет 5 или 6 мест.

Вернувшиеся депутаты Мосси Раз, Михал Розин, Али Салаха и Габи Ласки заняли второе, третье, четвертое и шестое места соответственно.

Напомним, что в ответ на результаты предварительных выборов «Религиозного сионизма» партия «Еш Атид» раскритиковала их новый избирательный список.

Ранее мы писали, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.