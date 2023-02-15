Муниципалитет Иерусалима накажет жену террориста, убившего трех человек в Рамоте

Муниципалитет Иерусалима принял решение об увольнении Айи Карака, чей муж устроил автомобильный теракт в Рамоте. Женщина работает в школе, но сейчас находится в декретном отпуске. Несмотря на это, ее лишат работы.

Об этом сообщает «9 канал».

Как отмечено в сообщении, жена террориста работает работает ассистентом педагога в классе специального образования в одной из школ Восточного Иерусалима. Трудовые отношения у женщины оформлены с муниципалитетом в управлении образования. Знала ли она о намерении мужа совершить нападение — неизвестно, но причиной ее увольнения назвали «серьезный ущерб доверию населения к государственной службе, необходимость сохранения репутации органов государственной власти и обеспечения безопасности жителей города и его гостей».

Муниципалитет уже направил запрос уполномоченному по делам женщин, чтобы получить возможность рассмотреть вопрос об увольнении сотрудницы, сохраняя при этом право на проведение слушания дела. В то же время ведомство уже получило поддержку юридического советника муниципалитета Иерусалима, который передал дело ответственному за соблюдение Закона о трудоустройстве женщин в Министерстве экономики и промышленности.

«Курсор» писал о том, что автомобильный теракт был совершен 10 февраля в Рамоте. 20-летний Хусейн Караке на автомобиле въехал в толпу людей на автобусной остановке. Изначально получили ранения 8 человек, но трое из них умерли в больнице. Среди умерших — двое детей в возрасте 6-ти и 8-ми лет.

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