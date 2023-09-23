Мужчина был серьезно ранен в результате жесткого инцидента в Галилее

Медики и парамедики MDA оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали его в Северный медицинский центр "Фория" с проникающим ранен...

В субботу, 23 сентября, 22-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия в одном из населенных пунктов Галилеи.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что медики и парамедики MDA оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали его в Северный медицинский центр "Фория" с проникающим ранением.

Напомним, что появилась информация о солдате ЦАХАЛа, убитом в Джальджулии. Им оказался Рон Соболь, 21-летний солдат из Петах-Тиквы. Его похоронили 20 августа на военном кладбище Сгула в родном городе. По данным полиции, речь идет о криминальном инциденте в рамках борьбы между преступными группировками.

Как сообщал Курсор, 16 августа в арабском местном совете Джальджулия произошла перестрелка, вследствие которой несколько человек получили ранения. По данным СМИ, 20-летний мужчина получил смертельное ранение, также пострадал 15-летний подросток, получивший ранение средней степени тяжести.