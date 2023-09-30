Мужчина из бассейна Тель-Авива был срочно госпитализирован в больницу

Медики борются за его жизнь, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В субботу днем, 30 сентября, в общественном бассейне в Тель-Авиве произошел несчастный случай с 70-летним мужчиной, в результате которого его срочно эвакуировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщает издание News.walla.

Посетитель пошел плавать, но внезапно потерял сознание. Очевидцы сразу же поспешили к нему на помощь и извлекли его из воды, а затем вызвали парамедиков (МАДА). Мужчине провели необходимые спасательно-реанимационные операции, а после госпитализировали в медицинское учреждение "Ихилов".

Согласно предварительной информации, состояние пожилого мужчины оценивается как тяжелое.

"Курсор" писал ранее, что в Кармиэле 77-летний мужчина потерял сознание во время купания в бассейне. Медики MDA и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте, в частности сделали ему сердечно-легочную реанимацию.

Еще мы писали, что в бассейне в Нес-Ционе произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадала 70-летняя женщина.

Напомним, что в бассейне одного из кибуцев в Негеве произошел трагический инцидент. Мужчина занимался спортом и потерял сознание. Медики оказали ему помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу, но там он скончался.

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