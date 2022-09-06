Врачи сделали все возможное: в бассейне на юге Израиля произошла трагедия

На место инцидента прибыли парамедики и увидели мужчину в бессознательном состоянии, его срочно госпитализировали в больницу.

Сегодня утром, 6 сентября, в бассейне одного из кибуцев в Негеве произошел трагический инцидент. Мужчина занимался спортом и потерял сознание.

Об этом сообщает издание 9tv.

Очевидцы заметили, что мужчине стало плохо и вызвали бригаду «скорой» помощи. Медики приехали на вызов и увидели мужчину, у которого не было пульса. Они провели на месте реанимационные действия и запустили его сердце. Пострадавший был срочно госпитализирован в медицинское учреждение «Сорока», его состояние оценивали как тяжелое.

Позже выяснилось, что мужчине стало хуже и он скончался в больнице.

«Курсор» писал ранее, что в центре Израиля произошло чрезвычайное происшествие — два человека провалились в воронку, которая образовалась из-за провала грунта под частным бассейном во дворе виллы в Кармей Йосеф. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться, а второй в результате ЧП погиб.

Еще мы писали, что компания Coral Detection Systems создала устройство с ИИ, которое может обнаруживать признаки утопления в бассейне и отправлять срочные оповещения при оценке опасных для жизни ситуаций.

Напомним, что на пляже Дор возле Атлита произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончался 40-летний мужчина. Отдыхающий купался в море и захлебнулся.