В бассейне в Нес-Ционе с женщиной произошел серьезный инцидент

Сегодня, 14 сентября, в бассейне в Нес-Ционе произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадала 70-летняя женщина.

Об этом сообщает издание News.walla.

Во время плавания в бассейне женщина захлебнулась, ее в бессознательном состоянии извлекли из воды и вызвали бригаду «скорой» помощи. Медики провели на месте сердечно-легочную реанимацию и госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение «Асаф ха-Рофе» в Беэр-Яакове.

Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.

«Курсор» писал ранее, что 6 сентября, в бассейне одного из кибуцев в Негеве произошел трагический инцидент. Мужчина занимался спортом и потерял сознание. Медики оказали ему помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу, но там он скончался.

Еще мы писали, что 11 сентября, в медицинском учреждении в Нетании умерла 7-летняя девочка, которая захлебнулась в джакузи во время отдыха с родителями. Трагедия произошла в деревне Ярка на севере Израиля.

Напомним, в Нетивоте в ванной захлебнулся 4-летний ребенок. Известно, что девочке купаться помогали родители, но они вышли из комнаты буквально на пару минут, а когда вернулись, то увидели ее бездыханное тел. Прибывшие на место парамедики оказали девочке реанимационную помощь и запустили ее сердце.