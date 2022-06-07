Мужчина, представившийся полицейским, угрожает Бен-Гвиру и его семье

Звонивший, назвавшийся офицером израильской полиции Исми Абедом, сказал: «Вы слишком сильно навредили нашему народу. Ваше время истекло, я иду к вам».

В понедельник вечером скандальному ультраправому депутату Кнессета Итамару Бен-Гвиру позвонил с угрозами мужчина, представившийся вооруженным полицейским. Он угрожал ему и его семье.

Запись телефонного разговора была передана прессе.

Бен-Гвир обратился в Кнессет за помощью в расследовании угрозы и обсудил эти продолжающиеся угрозы в его адрес на пленуме Кнессета.

«Слова могут убить, — сказал Бен-Гвир. [Премьер-министр Нафтали] Беннет и [министр иностранных дел Яир] Лапид должны остановить подстрекательство против времени. На этот раз оно заканчивается очередной угрозой, но оно должно прекратиться до того, как, не дай Бог, разразится катастрофа».

Это не первый раз, когда правый политик становится жертвой угроз.

В апреле Бен-Гвиру через Facebook было отправлено сообщение с угрозами, содержащее фотографии винтовочных пуль с подписью «Мы убьем тебя и твою семью».

«Курсор» ранее публиковал, Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов.

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