Мужчина проник в школу в Кфар-Бялике, но упустил важную деталь, которая его разоблачила

22-летний мужчина был арестован по подозрению во взломе школы в Кфар-Бялике и повреждении автомата по продаже закусок и еды.

Об этом сообщает Maariv.

Подозреваемый проник в учебное заведение, но забыл в нем свой мобильный телефон, благодаря чему его оперативно задержала полиция.

Ранее мы рассказывали, что в Хайфе 26-летний Розем Азария был приговорен окружным судом к 15-летнему тюремному заключению за педофилию. Его признали виновным в содомии и множестве непристойных действий в отношении двух детей в возрасте 8-10 лет. Преступник выплатит каждому из пострадавших компенсацию в размере 129 тысяч шекелей.

«Курсор» сообщал, что в Хадере на бульваре Ротшильда произошел инцидент с применением насилия, вследствие чего 48-летний мужчина получил ножевые ранения. Медики эвакуировали пострадавшего в городскую больницу Гилель Яффе, где он находится в состоянии средней степени тяжести.

Помимо этого полиция в Рамле арестовала двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые оставили на пороге школы «подарок» для директора ‒ шоковую гранату.

Утверждается, что к охраннику учебного заведения подошел юноша и попросил поговорить с директором, но тот ему отказал, после чего несовершеннолетний оставил «от своего друга» подарок и скрылся. Туда со временем отправили саперов, которые забрали шоковую гранату для исследования в криминалистической лаборатории.

Вскоре двоих подростков задержали и отправили на допос. Позже примут решение касаемо продолжения их содержания под стражей в соответствии с выводами следствия.