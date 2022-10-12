Мужчина травмировался, упав с лошади в Беэр-Товия

25-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, когда он ездил на лошади посреди открытой местности в региональном совете Беэр-Товия.

На место происшествия прибыли медики МАДА и фельдшеры, которые оказали пострадавшему необходимую помощь и эвакуировали его в больницу в Реховоте.

Об этом сообщает Maariv.

«Раненый лежал в поле в смутном состоянии сознания и страдал от мультисистемной травмы. Другой всадник, присутствовавший на месте происшествия, рассказал нам, что видел раненого мужчину, лежащего на земле рядом с лошадью, которая шла вокруг, и позвал нас. Мы оказали раненому медицинскую помощь, включавшую иммобилизацию и медикаментозное лечение, и эвакуировали его в состоянии средней степени тяжести для дальнейшего лечения в госпитале», – рассказал медик «скорой» помощи.

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