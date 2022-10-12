Электронная сигарета взорвалась израильтянину прямо в лицо: что известно о его состоянии

Мужчина получил ожоги лица и груди первой степени после взрыва устройства; пострадавший доставлен в медицинский центр «Сорока» для лечения.

28-летний житель Димоны был госпитализирован в тяжелом состоянии в среду после того, как электронная сигарета, которую он курил, взорвалась прямо ему в лицо.

Сообщается, что мужчина работал на автогоночной трассе на юге страны, когда произошел инцидент.

На помощь пострадавшему пришли очевидцы, вызвавшие на место медиков. Парамедики «Маген Давид Адом» доставили мужчину в тяжелом состоянии в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве для лечения.

«Нас позвали к мужчине, лежавшему рядом с дорогой. Он был в полном сознании и страдал от ожогов груди и кровоточащего лица. Люди на месте происшествия сказали нам, что он был ранен электронной сигаретой, которая вышла из строя и взорвалась», — сказали медики MDA.

Неясно, что послужило причиной взрыва устройства.

«Компании, выпускающие сигареты и электронные сигареты, продолжают нацеливаться на молодых людей с целью вызвать у них зависимость», — сказал 12 каналу профессор Хагай Левин, ведущий специалист в области общественного здравоохранения.

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