Мужчина умер, подавившись едой в отеле на севере Израиля

50-летний мужчина потерял сознание и скончался, подавившись во время приема пищи в одном из отелей в Верхней Галилеи.

Сегодня, 5 июля, 50-летний мужчина скончался в одном из отелей, расположенных в Верхней Галилеи. Он подавился едой и потерял сознание.

Об этом сообщает издание 9tv.co.il.

Известно, что бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» приехавшая на место происшествия, обнаружила мужчину без пульса и на протяжение долгого времени проводила реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ничего не помогло и медики констатировали смерть мужчины.

«Курсор» писал ранее, что 74-летний мужчина начал задыхаться во время еды в своем доме на улице Бродецкого в Нетании. Парамедики МАДА провели ему реанимационные операции, и после того, как у него восстановился пульс, мужчина под наркозом был эвакуирован в больницу Ланиадо в стабильном состоянии.

Еще мы писали, что ребенок, находившийся в детском иерусалимском саду, подавился едой. Он потерял сознание, а потому сотрудники учреждения сразу вызвали машину МАДА. Когда приехали медики, он уже не дышал.

Напомним, что в деревне Кафр-Манда пятилетний мальчик чуть не задохнулся, когда подавился едой. На место вызвали парамедиков МАДА. Они оказали ребенку необходимую помощь. Кусок еды, который застрял в горле мальчика удалили. Но ему не стало лучше, поэтому ребенка увезли в больницу и ввели в медикаментозную кому.