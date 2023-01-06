Мы будем голосовать против каждого из пунктов плана Левина — экс-министр

Оппозиция в Кнессете будет голосовать против каждого раздела плана реформы судебной системы, представленный министром юстиции Яривом Левиным.

Об этом заявил бывший глава ведомства, депутат Кнессета Гидеон Саар, сообщает портал Mako.

Как известно, накануне Бени Ганц призвал премьер-министра Нетаниягу создать межпартийную команду, которая обсудит реформу и принятие согласованного основного закона.

«Я призываю премьер-министра Нетаниягу … создать межпартийную и политическую команду, которая представит голоса всего народа и всех граждан Израиля и в течение шести месяцев сформулирует соглашения по всем насущным вопросам», -сказал Ганц.

На это Саар ответил, что «на принципиальном уровне оппозиция должна не только быть против, а и представлять то, что правильно».

«У нас есть свой план. Мы абсолютно против и будем голосовать против каждого из пунктов плана, представленного Яривом Левиным, без исключения. Это опасный план, это план по демонтажу демократического режима. В то же время в комиссиях Кнессета, по моему мнению, нет готовности к реальному диалогу», — заявил экс-министр юстиции.

Как сообщал Курсор, в среду, 4 января, новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

«Как человек, выросший на коленях Менахема Бегина, я знаю, что в Иерусалиме есть судьи. Но в Иерусалиме также есть Кнессет и правительство. Законодательная революция судебной системы снизила доверие до опасного минимума, что нанесло ущерб демократии и управлению. Люди, которых мы не выбирали, решают за нас. Пришло время действовать», — сказал Левин.

Также Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.