«Мы наблюдаем переворот»: бывший премьер-министр выступил против правительства Нетаниягу

Эхуд Барак заявил, что правительство Нетаниягу законно, но «нелегитимно».

Выступая вчера вечером в новостях на 12 канале во время антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве, бывший премьер-министр Эхуд Барак заявил, что правительство Биньямина Нетаниягу законно, но «нелегитимно».

«Это правительство законно, но явно нелегитимно из-за его плана сокрушить израильскую демократию», — сказал Барак.

«Мы наблюдаем здесь переворот. Это убийство декларации независимости, и демократия должна защищать себя», — отметил он.

Напомним, что на митинге присутствовала бывшая судья Верховного суда Айяла Прокачча.

Она сказала, что общественность «не примет… разрушения ценностей, лежащих в основе нашей системы».

«Мы находимся в судьбоносном моменте принятия решения о моральном будущем Израиля», — отметила она, обещая «использовать законные средства, чтобы сделать все возможное, чтобы защитить нашу принципиальную жизнь в этой стране».

Бывшая депутат-ветеран Ципи Ливни также выступила на митинге, чтобы обратиться к антиправительственным демонстрантам в Тель-Авиве.

Ливни заявила, что новое правительство Биньямина Нетаниягу борется с судами. Она клянется, что противники правительства не отступят.

«В Израиле никто не будет выше закона, даже премьер-министр, — сказала она. — Вместе мы защитим государство, потому что оно для всех нас».

Обращаясь к законодателям, продвигающим неоднозначную судебную реформу, она сказала, что «история этого не забудет».

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