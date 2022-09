Мы одна семья: Лапид поздравил евреев с Рош ха-Шана

Лапид надеется, что в 2022 году «еврейский народ вспомнит, что мы одна семья».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Неважно, православный, светский, реформистский или консервативный. Неважно, в какой синагоге вы молитесь и молитесь ли вы вообще. Неважно, где вы родились и на каком языке говорите. Мы один народ, с одной общей историей, с одним общим домом. В этом году давайте напишем следующую главу нашей истории, главу единства», – сказал Лапид.

По мнению премьер-министра, евреям нужно сосредоточиться на том, что у них есть общего, и мирно обсудить свои разногласия.

Prime Minister Yair Lapid wishes our Jewish family across the world a Shana Tova