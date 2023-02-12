«Мы покалечим вас»: террористы пригрозили новыми терактами в ряде городов

Палестинская террористическая организация «Логово льва» восхваляет террориста, совершившего теракт в Иерусалиме, и угрожает совершить теракты на территории Израиля.

В опубликованном им заявлении говорится: «Оккупационное правительство задумало и породило худшие лица руководства, отвратительные сионистские экскременты, как они есть, во главе с Бен-Гвиром, истинным лицом мирового сионизма. Бен-Гвир и наглое правительство Нетаниягу угрожают нашему палестинскому народу и хотят начать широкомасштабные военные операции во всех регионах. Наше послание им: Приходите, потому что мы очень хотим причинить вам боль и жаждем нанести удар».

Они также пригрозили атаками в ряде городов.

«Потому что наши львы в Яффо, в Хайфе, в Акко, в Лоде, в Рамле, в Бере, в Нацерете, в Умм-эль-Фахме и в Негеве. Они выйдут к вам, покалечат вас и разрушат вашу безопасность и мир. Мы впереди вас. Мы работаем тихо, и наши солдаты неизвестны», — заявили террористы.

В обращении к палестинцам, бойцам джихада террористическая организация также заявила: «Мы все верим в то, что вы подожжете землю под ногами сионистов, и мы призываем вас отказаться от споров на семейной и партийной почве и встать в ряды и выступить против этого демагогического и трусливого правительства. Наши герои во всех областях оказали большое влияние на ослабление этого правительства. Поэтому воздадим должное героям Иерусалима и львам Аллаха на всей земле Палестины».

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