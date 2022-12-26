На 6-й трассе автомобиль врезался в ограждение, есть погибшие

В ночь на понедельник, 26 декабря, на 6-й трассе, недалеко от развязки Бака-Джат, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое подростков.

Об этом пишет News.walla.

Машина, в которой находились шесть человек, врезалась в дорожное ограждение. Части автомобиля были разбросаны на десятки метров. Прибывшие на место аварии парамедики рассказали, что в транспортном средстве находился один из подростков. Он был без признаков жизни. Еще одного юношу в результате столкновения выбросило из машины. От полученных травм он скончался.

Другие пассажиры — мужчина 38 лет и трое подростков 12, 13, 16 лет находились снаружи, им оказали первую помощь, а потом госпитализировали в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 24 декабря, 27-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автомобиль.

Еще мы писали, что на шоссе 90 вблизи Агамон ха-Хула произошло ДТП. В результате погибла 20-летняя девушка, которая была за рулем транспорта. Водитель второго автомобиля получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу «Зив» в Цфате.