ДТП на шоссе 90: погибла молодая девушка

В субботу, 24 декабря, на шоссе 90 вблизи Агамон ха-Хула произошло ДТП. В результате погибла 20-летняя девушка-водитель.
Об этом сообщает портал Walla.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия бригады медиков оказали ей помощь, однако констатировали смерть на месте.
Также, согласно сообщению, водитель второго транспортного средства, 59 лет, получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу Зив в Цфате.
Как сообщал Курсор, в пятницу, 23 декабря, на 4 шоссе возле развязки Шева в сторону Ришон ле-Цион мотоциклист был сбит автомобилем. Медики MDA и парамедики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.
«Мотоциклист лежал на обочине дороги, он был в сознании с ушибами конечностей. Мы оказали ему первоначальную медицинскую помощь, которая включала иммобилизацию и введение обезболивающих, и эвакуировали его в больницу в отделение интенсивной терапии MDA, когда его состояние стало умеренно стабильным», — рассказали медики.
Ранее Курсор писал о том, что, в субботу, 17 декабря, 44-летняя мотоциклистка погибла, еще трое людей получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на улице Моше Даяна в Хайфе.
Бригада MDA оказала пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировала в больницу Рамбам.
Также Курсор информировал о том, что в пятницу, 16 декабря, 21-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне. Состояние пострадавшего тяжелое.
Медики MDA и парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Барзилай без сознания и с травмой головы.
Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.