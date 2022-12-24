ДТП на шоссе 90: погибла молодая девушка

Водитель второго автомобиля получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу Зив в Цфате.

В субботу, 24 декабря, на шоссе 90 вблизи Агамон ха-Хула произошло ДТП. В результате погибла 20-летняя девушка-водитель.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия бригады медиков оказали ей помощь, однако констатировали смерть на месте.

Также, согласно сообщению, водитель второго транспортного средства, 59 лет, получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу Зив в Цфате.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 23 декабря, на 4 шоссе возле развязки Шева в сторону Ришон ле-Цион мотоциклист был сбит автомобилем. Медики MDA и парамедики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.

«Мотоциклист лежал на обочине дороги, он был в сознании с ушибами конечностей. Мы оказали ему первоначальную медицинскую помощь, которая включала иммобилизацию и введение обезболивающих, и эвакуировали его в больницу в отделение интенсивной терапии MDA, когда его состояние стало умеренно стабильным», — рассказали медики.