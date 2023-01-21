На авиабазе во время взлета упал один из самых крупных израильских БПЛА

В настоящее время военные выясняют причину его падения.

Сегодня, 21 января, стало известно, что на авиабазе «Пальмахим» во время взлета получил повреждение израильский БПЛА «Шоваль».

Об этом сообщает сайт «Кан-11».

Летальный аппарат ударился о землю, когда его передние колеса оторвались от взлетной полосы, но сам он не успел подняться в воздух. В результате удара повреждена передняя часть фюзеляжа. Сейчас военнослужащие пытаются выяснить, что стало причиной падения беспилотника. Рассматриваются две версии: ошибка оператора и техническая неисправность.

Отмечается, что до выяснения причины падения, согласно приказу командующего ВВС Томера Бара, полеты всех беспилотников типа «Шоваль» приостановлены.

«Курсор» писал ранее, что 4 января в Самарии потерпел крушение небольшой израильский военный беспилотник модели Skylark, который выполнял разведывательную миссию. После падения военнослужащие его подобрали, поэтому утечки информации можно не опасаться.

Еще мы писали, что израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems заключила контракт с Великобританией и поставит ей до середины текущего года беспилотные летальные аппараты Magni-X.

Напомним, что израильская компания Elbit Systems, которая занимается разработкой и модернизацией различных видов вооружения, заключила контракт с министерством обороны Румынии на поставку 7 тактических БПЛА. Сумма сделки составляет 410 миллионов долларов.

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