В Тель-Авиве на рынке «Кармель» начался пожар: что известно

Очевидцы сообщают, что слышали в районе возгорания несколько громких то ли хлопков, то ли взрывов. На месте уже работают спасатели.

В субботу, 24 февраля, в центре Тель-Авива на рынке «Кармель» вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил ресторан и несколько прилавков.

Об этом сообщает «9 канал».

На место инцидента приехали несколько пожарных расчетов, а также бригады «скорой» помощи. Пока о пострадавших информации не поступало. Очевидцы говорят, что в районе возгорания слышали какие-то взрывы или хлопки.

Пожарные продолжают сейчас бороться с огнем. Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются сотрудниками полиции.

«Курсор» писал ранее, что 22 сентября, в лесу Коби, который расположен посреди города, недалеко от мэрии Кармиэля вспыхнул пожар. Из-за угрозы распространения огня, жителей попросили эвакуироваться.

Еще мы писали, что 12 сентября, в Ришон ле-Ционе загорелся магазин, который расположен в 5-этажном жилом доме. В результате происшествия пострадали девять человек. Им оказали медики помощь на месте, а после госпитализировали в медицинские учреждения «Асаф ха-рофе» в Црифине и «Каплан» в Реховоте.

Напомним, что в Галилее в районе города Капернаум произошел сильный пожар и огонь начал приближаться к католическому храму женского итальянского францисканского монастыря на горе Блаженств. По тревоге была поднята пожарная авиация.