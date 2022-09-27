На берегу озера Кинерет разбушевался пожар: привлечена авиация

На место происшествия уже отправлено пять пожарных расчетов для борьбы с огнем, также привлечено четыре самолета.

Во вторник, 27 сентября, на берегу озера Кинерет между пляжами Хокок и Гиносар начался масштабный пожар. Отдыхающих из-за сильного задымления эвакуировали.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место происшествия отправили пять пожарных команд, а также четыре самолета, которые действуют в нескольких секторах. Причиной возгорания стали высохшие кустарники и трава. Огонь пока не взят под контроль.

שרפה פרצה בין חוף חוקוק לחוף גינוסר שבכינרת — מטיילים פונו@CBeyar

צילום: כב»ה צפון pic.twitter.com/jMcDt0rMpU — כאן חדשות (@kann_news) September 27, 2022

«Курсор» писал ранее, что 15 сентября, в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Службы пожарной охраны, а также привлекли авиацию. Пожар начался на открытой местности недалеко от города Мигдаль-Ха Эмек. Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

Еще мы писали, что в субботу, 24 сентября, в центре Тель-Авива на рынке «Кармель» вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил ресторан и несколько прилавков. На место инцидента приехали несколько пожарных расчетов, а также бригады «скорой» помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в Галилее в районе города Капернаум произошел сильный пожар и огонь начал приближаться к католическому храму женского итальянского францисканского монастыря на горе Блаженств. По тревоге была поднята пожарная авиация.