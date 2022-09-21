На детской площадке в Шфараме ранили женщину: первые подробности

В среду, 21 сентября, на детской площадке в Шфараме на севере Израиля произошел чрезвычайный инцидент, в результате которого была ранена 31-летняя женщина.

Об этом сообщает издание News.walla.

По предварительным данным, стрелок сразу скрылся с места происшествия на скутере. Сейчас сотрудники полиции продолжают его поиски. Пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение «Рамбам» в Хайфе с ранением в нижней части тела. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в Нижней Галилее от перестрелки на парковке пострадал ребенок. С ранениями средней тяжести парамедики доставили его в больницу Эмек в Афуле.

Еще мы писали, что израильтянин получил легкие ранения после того, как на него напала группа палестинцев, пытавшихся угнать его машину недалеко от города Аззун в Самарии. Как сообщают СМИ, мужчина рассказал, что пытался сделать разворот на въезде в город, но трое палестинцев начали бросать в него камни.

Напомним, что офицер был отправлен в больницу после того, как был ранен при аресте подозреваемого по имени Муамин Насрати, 28 лет, бывшего палестинского заключенного, который ранее отсидел три года в израильской тюрьме.