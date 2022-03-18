Сотрудник полиции ранен в результате стрельбы во время задержания

Полицейский, который работал под прикрытием, получил легкие ранения в разгар антитеррористической операции по задержанию.

Офицер был отправлен в больницу после того, как был ранен при аресте подозреваемого по имени Муамин Насрати, 28 лет, бывшего палестинского заключенного, который ранее отсидел три года в израильской тюрьме.

Во время задержания десятки участников устроили беспорядки и открыли огонь по израильским силам безопасности, а также бросили в них взрывчатку.

«Вооруженные террористы подъехали на автомобиле и обстреляли силовиков. Полицейские открыли ответный огонь и, по местным данным, ранили стрелка», — говорится в сообщении.

Ранее десятки палестинцев столкнулись с Армией обороны Израиля у могилы Иосифа недалеко от Наблуса, бросая зажигательные бомбы и камни в израильских солдат.

Беспорядки начались после того, как солдаты ЦАХАЛа сопровождали группу еврейских верующих к месту на севере Иудеи и Самарии. Силовики ответили средствами разгона беспорядков.

В последние дни Палестинская администрация обратилась к Израилю с просьбой задержать вход верующих-евреев, чтобы предотвратить столкновения, отмечается в сообщении, после того, как в Наблусе был убит палестинский боевик, открывший огонь по тайным офицерам пограничной полиции.

«Курсор» писал ранее, что двое палестинцев арестованы за стрельбу по солдатам ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.