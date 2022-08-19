Перестрелка на севере Израиля: ранен 10-летний мальчик

В Нижней Галилее от перестрелки на парковке пострадал ребенок. С ранениями средней тяжести парамедики доставили его в больницу Эмек в Афуле.

В пятницу утром в результате случайной стрельбы в деревне Эйн-Махал в Нижней Галилее был ранен 10-летний мальчик.

Об этом сообщил jpost.

По данным предварительного расследования полиции, неизвестные открыли огонь по припаркованным автомобилям в деревне Эйн-Махал. Случайно пуля задела находившегося там ребенка. Он получил ранение плеча.

По сообщениям медиков, мальчик получил ранения средней степени тяжести и направлен бригадой МАДА в больницу Эмек в Афуле.

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