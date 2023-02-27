На этой неделе коалиция собирается принять Закон об отмене в Кнессете

Закон широко известен как «Закон об отмене», поскольку он позволяет Кнессету принимать законы, которые «отменяют» судебную власть.

Закон, который серьезно ограничивает способность Высокого суда справедливости отменять обычные законы Кнессета, должен пройти голосование в Комитете Кнессета по конституции, законодательству и правосудию в среду.

Затем он может пройти первое чтение на пленуме Кнессета уже в следующий понедельник, подтвердил ранее пресс-секретарь председателя комитета Симха Ротман.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Закон является второй частью судебной реформы правительства и, как и первая часть, представляет собой поправку к Основному закону: Судебная власть. Предложение предусматривает, что весь Высокий суд (15 судей) должен единогласно проголосовать за отмену закона — и только в том случае, если закон «прямо противоречит Основному закону».

Кроме того, предлагается, чтобы Кнессет мог заранее решить, является ли определенный закон действительным, несмотря на то, что он противоречит Основному закону. Если Кнессет принял такое предложение не менее чем с 61 депутатом во всех трех чтениях, то закон становится «невосприимчивым» к судебному пересмотру.

Закон широко известен как «Закон об отмене», поскольку он позволяет Кнессету принимать законы, отменяющие судебную власть. Это второй этап правительственной реформы судебной системы после того, как в понедельник был принят законопроект, который предоставит любой коалиции полный контроль над Комитетом по назначениям судей, а также запретит БАГАЦ рассматривать апелляции против Основных законов.

Ранее Курсор писал, что Ротман принял предложение Левина относительно судебной реформы. По словам председателя конституционного комитета Кнессета, «в свете позиции министра» законопроект будет предложен для голосования в изложенной им версии.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.