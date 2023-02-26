Ротман принял предложение Левина относительно судебной реформы

Председатель комитета Кнессета по конституции, праву и правосудию Симха Ротман намерен вынести на голосование поправку к законодательству, согласно которой Верховный суд может признать недействительными обычные законы большинством в 12 или не менее 13 судей из состава 15 судей.

Об этом сообщает портал calcalist.co.il.

Отмечается, что при этом Ротман фактически отказался от своего первоначального предложения, согласно которому отмена обычных законов осуществлялась бы полным большинством голосов всех 15 судей Верховного суда, тем самым приняв первоначальное предложение министра юстиции Ярива Левина.

«Даже это предложение не предотвратит ситуацию, при которой пересмотр Верховным судом обычного законодательства Кнессета будет сведен к минимуму. По словам самого Ротмана, это право будет относиться только к исключительным крайним случаям», — пишет издание.

Согласно сообщению, на слушаниях, прошедших в Конституционном комитете, Ротман заявил, что «в свете позиции министра Левина» законопроект будет предложен для голосования в изложенной им версии.

«Я посчитал это хорошей отправной точкой для переговоров как предложение, за которое проголосовало не менее пяти депутатов от оппозиции. К сожалению, поскольку они нарушили правила и не ведут переговоров, я вынужден вести переговоры с министром Левиным и надеюсь, что они отступят», — сказал Ротман.

Как сообщал Курсор, президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.