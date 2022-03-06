На этой неделе стартует реформа в сельскохозяйственной отрасли

Реформа в сельскохозяйственной отрасли включает в себя постепенное и долгосрочное снижение тарифов на фрукты и овощи, ввозимые в Израиль, а также передачу финансовых грантов фермерам для развития и инноваций.

Министр финансов Авигдор Либерман намерен на этой неделе провести реформу в сельском хозяйстве, которая направлена ​​на снижение тарифов и открытие рынка овощей и фруктов, чтобы снизить цены и облегчить жизнь населения.

Министр финансов встретился в начале прошлой недели с руководителями сельскохозяйственных организаций. На встрече присутствовали, в частности, министр сельского хозяйства Одед Форер, а также генеральный секретарь Израильской сельскохозяйственной ассоциации, председатель Израильской ассоциации фермеров, генеральный секретарь движение Мошав и председатель Израильской сельскохозяйственной ассоциации и многие другие.

На встрече Либерман выразил разочарование фермерами, которые мешают проведению реформы.

Затем состоялась аналогичная встреча с представителями сельскохозяйственного лобби в Кнессете. На ней Либерман вновь заявил о необходимости выработки единой позиции по реформе.

Ввиду противоречивых позиций между различными представителями министр финансов потребовал, чтобы представители фермеров избрали одного или двух представителей, с которыми будут вестись переговоры.

Реформа будет опираться, среди прочего, на позицию комитета, возглавляемого генеральным директором Министерства экономики Роном Малкой.

Комитету было предложено изучить причины дороговизны сельскохозяйственной продукции и изучить пути снижения цен. В комитет также заявили, что причиной высоких цен на фрукты и овощи в Израиле являются не пробелы в посредничестве розничных продавцов, а сами производители.

Реформа в сельскохозяйственной отрасли включает в себя постепенное и долгосрочное снижение тарифов на фрукты и овощи, ввозимые в Израиль, передачу финансовых грантов фермерам для развития и инноваций и маркировку страны происхождения сельскохозяйственной продукции. Предложение уже одобрено на прошлой неделе в Кнессете.

Курсор ранее писал, что Либерман требует выяснить, использовала ли полиция против него шпионское ПО.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.