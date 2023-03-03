На фабрике в Пардес-Хане умер рабочий: первые подробности

В пятницу, 3 марта, на фабрике, расположенной в Пардес-Хане, произошел трагический инцидент с 49-летним рабочим.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

По предварительным данным, на голову мужчине упал тяжелый предмет. Парамедики МАДА провели реанимационные мероприятия, но в итоге им пришлось констатировать его смерть на месте.

Полиция начала расследование инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 26 февраля, в Ашкелоне с рабочим на строительной площадке произошел трагический случай. 20-летний мужчина упал с высоты примерно 8 этажей во время работы. Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств дела.

Еще мы писали, что в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Напомним, что на территории заповедника Нахаль Иудея 50-летний гражданин упал с высоты. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию и доставили его в больницу Рамбам.

Читайте также, что на строительной площадке в квартале Ганей-Яар в Лоде с рабочим произошел серьезный инцидент, в результате которого он получил травму. 30-летний мужчина упал с высоты 4 метров.