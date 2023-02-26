Начато расследование: на стройке в Ашкелоне погиб рабочий

В воскресенье, 26 февраля, в Ашкелоне с рабочим на строительной площадке произошел трагический случай. Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств дела.

Об этом пишет издание News.walla.

20-летний мужчина упал с высоты примерно 8 этажей во время работы на улице Дерех ха-Арец. На место инцидента вызвали бригаду парамедиков (МАДА), но им не удалось спасти пострадавшего. От полученных травм он скончался на месте.

«Курсор» писал ранее, что в региональном совете Бней-Шимон в Негеве в воскресенье, 22 января, 25-летний рабочий получил травмы средней степени тяжести.

Еще мы писали, что на строительной площадке в квартале Ганей-Яар в Лоде с рабочим произошел серьезный инцидент, в результате которого он получил травму. 30-летний мужчина упал с высоты 4 метров.

Напомним, в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Читайте также, что на строительной площадке в Дейр-аль-Асаде произошел несчастный случай с 40-летним рабочим. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее мы информировали, что на территории заповедника Нахаль Иудея 50-летний гражданин упал с высоты. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию и доставили его в больницу Рамбам.