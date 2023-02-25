На фабрике в районе Иерусалима тяжело травмирован рабочий

Мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.

В субботу, 25 февраля, на фабрике, расположенной в поселении Маале-Адумим недалеко от Иерусалима, произошел несчастный случай с 34-летним рабочим, жителем ПА.

Об этом пишет издание Maariv.

Мужчина получил тяжелые травмы, но как это произошло пока неизвестно. На место инцидента вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала ему первую помощь, после чего госпитализировала его в медицинское учреждение «Адаса» на горе Скопус в Иерусалиме. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и нестабильное.

Обстоятельства происшествия выясняются.

«Курсор» писал ранее, что 24 февраля в промзоне Петах-Тиквы на одной из фабрик в результате производственной аварии скончался 50-летний рабочий. Мужчина был зажат станком и получил смертельные травмы.

Еще мы писали, что на севере страны в городе Маалот-Таршиха 50-летнего рабочего сбил бетоновоз и от полученных травм мужчина скончался. Трагический инцидент произошел на строительной площадке.

Напомним, в региональном совете Бней-Шимон в Негеве 25-летний рабочий получил травмы средней степени тяжести. Медики оказали ему первую помощь и с ушибами конечностей эвакуировали в больницу «Сорока».

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