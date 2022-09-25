На глазах у плачущего ребенка: жителя Ришон ле-Циона ограбили вооруженные преступники

В Ришон ле-Ционе у мужчины украли дорогостоящие часы и другие вещи, когда он сидел в автомобиле со своим 6-летним сыном.

Грабители в черных касках на мотоцикле подкрались к машине своей жертвы, достали пистолет и начали требовать, чтобы тот отдал им свои часы и сумку, где были деньги и мобильник. Все это происходило на глазах его ребенка, который кричал и плакал.

Об этом сообщает издание ynet.

Родственники находились в автомобиле на парковке в Ришон ле-Ционе. На камеры видеонаблюдения попало, как жертва грабежа передал вооруженным преступникам ценные часы стоимостью в десятки тысяч долларов и сумку с кредитными картами, сотнями шекелей и двумя сотовыми телефонами.

«Они способны грабить и угрожать оружием на глазах у 6-летнего мальчика, который не может избавиться от пережитой травмы. Полиция должна поймать грабителей и привлечь их к ответственности. В основном из-за психического ущерба, который они нанесли ребенку, а не из-за часов», – поделился мужчина.

На видео заметно, что грабители кричали отцу мальчика, чтобы тот отдал им часы, а также приставили к его голове дуло пистолета.

«С тех пор мальчик нервничает, плачет и кричит. Я начинаю с ним терапию, чтобы помочь ему справиться с чувством, что через мгновение отец будет убит из пистолета, который он видел. Когда мне приставили пистолет к голове, я и не думал быть героем. Я снял часы и отдал им. Главное, чтобы они не поранили ни меня, ни ребенка», – рассказал пострадавший.

По словам пострадавшего, ограбившие его люди состоят в банде, специализирующейся на краже роскошных часов. Он утверждает, что слышал о нескольких кражах роскошных часов, которые грабителям легко удается продать, причем за большую сумму.

«Они знали, какие у меня часы, и знали, как устроить мне засаду, когда я вернусь домой. У них была информация», – добавил он.

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