В Ришон ле-Ционе на еврея напали арабы с битой

Четверо жителей Тиры арестованы полицией за нападение на 21-летнего еврея возле кинотеатра Yes planet. Молодой человек получил травмы головы от ударов битой и бутылкой.

24 сентября, ночью, четверо арабов напали на еврея возле кинотеатра Yes planet в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщили detaly.

О нападении стало известно уже 25 сентября. Оказалось, что один нападавший был вооружен битой, а другой держал в руке бутылку водки. Во время нападения эта бутылка была разбита о голову пострадавшего.

Им оказался 21-летний еврей, проходивший мимо кинотеатра.

В итоге пострадавший получил телесные повреждения, а подозреваемые скрылись с места происшествия. Оказалось, что были свидетели происшествия, и один из них запомнил номерной знак автомобиля подозреваемых, который был позже обнаружен на ближайшей заправке.

Четыре жителя Тиры были арестованы полицией по подозрению в совершении нападения. Их доставили вечером 24 сентября в мировой суд в Ришон ле-Ционе, который принял решение продлить срок их содержания под стражей до 28 сентября.

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