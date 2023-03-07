На границе ливанец украл патрон у солдата ЦАХАЛа

Недавно во время активной инженерной деятельности в районе ливанской границы один из ливанцев, приблизившийся к силам Армии обороны Израиля, украл патрон из оружия солдата ЦАХАЛа.

Об этом сообщает Maariv.

Известно, что в ходе начатых инженерных работ в районе ливанской границы на ливанской стороне «голубой линии» собрались десятки подозреваемых. Именно в тот момент ливанец подошел к солдатам ЦАХАЛа и взял патрон из оружия одного из них. По этому случаю уже начато расследование.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 5 марта, на границе с Ливаном между бойцами ЦАХАЛа и жителями приграничной ливанской деревни произошло столкновение. Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что среди десятков подозреваемых со стороны ливанской границы были вооруженные люди, которые пытались препятствовать действиям сил ЦАХАЛа в пределах пограничного забора.

Однако, согласно плану, израильские солдаты продолжили свою работу в координации с международными силами ЮНИФИЛ, присутствовавшими на месте происшествия. Видео смотрите здесь.

Ранее «Курсор» сообщал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу официально подтвердил ликвидацию террориста из Хавары, который убил братьев Гилеля и Ягеля Янив.

Помимо этого недавно пилоты-резервисты 69-й истребительной эскадрильи ВВС, которые ранее сказали, что не посетят учения, заявили, что все равно прибудут в заранее оговоренный резервный день. По их словам, они доверяют командирам и будут продолжать находиться на службе у еврейского демократического государства Израили «столько, сколько потребуется».