На Израиль надвигаются похолодание и дожди

Синоптики предупредили израильтян о грядущей непогоде.

В понедельник, 2 октября по всей стране ожидается понижение температуры, которая будет ниже среднего для данного сезона.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

По данным синоптиков, в отдельных районах страны возможны дожди, а облачность будет переменной. Температура воды у побережья Средиземного моря составит 28-29 градусов, а ветер будет слабым до умеренного.

В Иерусалиме температура составит 18-24 градуса, в Тель-Авиве – 25-28 градусов, в Хайфе – 24-26 градусов, в Эйлате – 26-32 градуса, в Беэр-Шеве – 21-27 градусов, в Мицпе-Рамоне – 18-22 градуса, на побережье Мертвого моря – 28-29 градусов, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-28 градусов, в Ариэле – 19-24 градуса, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-30 градусов, на Голанских высотах – 19-27 градусов.

Прогноз погоды на завтра практически не изменится, ожидаются возможные дожди. В среду и четверг преимущественно облачная погода, дожди прекратятся.

Накануне дождь накрыл Нетанию. Израильские метеорологи прогнозировали ранее понижение температуры, которая должна соответствовать средней по сезону. По их данным, облачность ожидается переменная, а на севере и в центре страны возможны дожди.