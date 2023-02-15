В Рамат-Гане поймали сбежавшего из сафари-парка лемура

Сбежавшего из сафари-парка в Рамат-Гане красношейного лемура по кличке Сай уже нашли. Животное вернули в прежнее место обитания.

Об этом сообщает «Детали«.

Как пишет издание, в парке пока не знают, как лемур смог сбежать из учреждения. Предполагается, что он перебрался через ограду по деревьям.

«Как только пропажа была обнаружена, к поискам животного приступила команда из сотрудников парка. Фото лемура было разослано в СМИ, а граждан попросили в случае обнаружения не приближаться к животному, а сразу сообщить властям», — говорится в сообщении.

Найти беглеца удалось спустя 12 часов. Лемур был обнаружен спящим на дереве недалеко от сафари-парка. Животное уже вернули в учреждение, а администрация сафари планирует оборудовать для него отдельное место обитания.

Напомним, инцидент произошел 14 февраля. Животное вышло вечером из своего двора и больше не вернулось. Лемуры не являются опасными, но все же они дикие животные — жителей города просили к нему не приближаться, а позвонить в надзор парка.

Ранее «Курсор» сообщал о том, как в Тель-Авиве два детеныша оленя сбежали из местного зоопарка. Животные решили устроить себе устроили прогулку на проезжей части — в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как проезжающие автомобили останавливаются, чтобы пропустить оленей. К счастью, малышей удалось найти и вернуть в учреждение.

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