В пещерах Израиля нашли новые виды пауков с атрофированными глазами

Исследователи обнаружили в пещерах Израиля семь видов пауков, которые не были ранее известны науке. Пять видов имеют атрофированные органы зрения, а два — полностью слепы.

Об этом пишет Molecular Phylogenetics and Evolution.

Ученые под руководством д-ра Эфрат Гавиш-Регев и проф. Дрора Хаудена из Еврейского университета рассказали, что эти пауки удивительным образом приспособились жить в условиях полной изоляции от внешнего мира. У обитателей пещер пропало зрение, но усилились другие органы чувств.

По словам участника исследования Шломи Аарона, в данном случае изучалось воздействие среды на эволюцию воронковых (Agelenidae) из семейства аранеоморфных пауков, которые обитают как у входа в пещеры, так и в их глубинах.

Специалисты проверили около 100 пещер, расположенных в разных регионах страны. В 30 из них были обнаружены воронковые пауки. Те пауки, которые обитали у входа были зрячие, а те, что в глубине — с дегенеративными или атрофированными глазами.

Еще семь видов пауков были признаны новыми видами разновидности Tegenaria, которые встречаются только в пещерах Израиля и ранее были неизвестны науке. При этом предки, от которых произошли эти виды, полностью вымерли.

«Курсор» писал ранее, что ученые из США выявили, что пауки вида Larinioides sclopetarius используют свою паутину не только для того, чтобы ловить жертв. Они также слышат при ее помощи.

Еще мы писали, что паук Huntsman, являющийся редкостью для Великобритании, был случайно доставлен в Соединенное Королевство из Китая. Он может вырасти до 12 дюймов в размахе ног и, как известно, этот паук поедает птиц и ящериц.

Напомним, что американские биологи стали свидетелями необычного явления, наблюдая за паутиной Trichonephila clavata (паука Йоро), который произошел из Восточной Азии и является одним из самых крупных на планете.