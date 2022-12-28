На израильский рынок выйдет крупная сеть голландских супермаркетов

В ближайшие три года в стране будет открыто не менее 10 филиалов компании.

Нидерландская сеть магазинов-супермаркетов SPAR в партнерстве с компанией «Шуферсаль» начнет осваивать израильский рынок.

Об этом пишет The marker.

Сегодня, 28 декабря, «Шуферсаль» объявили о своем партнерстве со SPAR. Документ предполагает создание в Израиле сети голландских магазинов в десятки миллионов шекелей. Соглашение дает «Шуферсалю» право открывать магазины под брендом SPAR на территории Израиля и ввозить в страну продукцию ее торговых марок.

В ближайшие три года ожидается открытие не менее 10 филиалов SPAR.

Если сделка состоится, совместная компания получит право импортировать более 10 тысячи товаров бренда SPAR, которые она будет продавать, наряду с 5900 товарами собственных брендов сети «Шуферсаль».

«Курсор» писал ранее, что израильская сеть супермаркетов «Шуферсаль» согласилась с повышением цен на некоторые товары концерна «Штраус».

Еще мы писали, что весной следующего года в Израиле начнет функционировать онлайн-магазин французской сети супермаркетов Carrefour, которая заходит на наш рынок.

Напомним, что шведский производитель товаров для дома IKEA планирует открыть возле южного въезда в Ашдод новый магазин, площадью почти 25 тысяч кв. метров. Для компании даже снизили муниципальный налог, который она будет платить за будущее помещение.