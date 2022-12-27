Шведский мебельный гигант планирует строительство нового магазина в Израиле

Это будет девятый по счету магазин в стране.

Шведский производитель товаров для дома IKEA планирует открыть возле южного въезда в Ашдод новый магазин, площадью почти 25 тысяч кв. метров. Для компании даже снизили муниципальный налог, который она будет платить за будущее помещение.

Об этом пишет «НЭП».

Единственная проблема состоит в том, что участок, который IKEA выбрала для нового магазина, предназначен для промышленности, а не коммерческих предприятий. И окружная комиссия по планированию и строительству указала это в письме-предупреждении. В связи с этим компании предложили открыть магазин на северном въезде в город.

Однако мэр Ашдода Шимон Кацнельсон отметил, что IKEA свой филиал и точка и он уже отправил письмо голове окружной комиссии, в котором подробно объяснил, что утверждение плана входит в компетенцию местной комиссии, и поэтому местные власти продолжат продвигать план для города и его жителей.

«Курсор» писал ранее, что уже в следующем месяце израильтяне смогут пользоваться услугами 7-Eleven в своей стране, начиная с 11 января. Первый филиал сети откроет свои двери в Дизенгоф-центре.

Еще мы писали, что 22 декабря, группа Fox подписала соглашение с международной сетью кафе Pret A Manger об открытии ее филиалов на территории Израиля.

Напомним, что весной следующего года в Израиле начнет функционировать онлайн-магазин французской сети супермаркетов Carrefour, которая заходит на наш рынок.