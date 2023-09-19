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На кону безопасность государства и его граждан: Либерман выступил с новой критикой в адрес Нетаниягу

09:52, Сегодня
Новости Израиля, Политика
авигдор либерман фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90
Либерман написал, что премьер-министр не имеет полномочий брать на себя обязательства по ядерной проблеме Саудовской Аравии.

Председатель партии «Исраэль Бейтену», депутат Кнессета Авигдор Либерман, сегодня утром во вторник направил письмо государственному контролеру после сообщений о том, что Израиль не провел обсуждения с соответствующими должностными лицами службы безопасности по ядерной проблеме Саудовской Аравии. Либерман попросил государственного контролера «как можно быстрее вникнуть в гущу событий, прежде чем будут заключены драматические соглашения, которые повлияют на безопасность государства Израиль и его граждан».

Либерман утверждает, что, поскольку это вопрос безопасности, Нетаниягу должен был получить разрешение кабинета политической безопасности на обсуждение этого вопроса. А поскольку кабинет министров не занимался этим вопросом, Нетаниягу не имеет полномочий соглашаться на создание саудовской ядерной программы во имя политики Израиля.

В письме Либерман заявил: «В последние месяцы граждане Израиля, в том числе члены правительства, столкнулись с тем фактом, что премьер-министр склонен принять саудовскую ядерную программу, которая формально преподносится как ядерная программа в мирных целях. К сожалению, вчера вечером в СМИ была опубликована новость, согласно которой премьер-министр прилетел в США, зная, что будет обсуждать там с чиновниками в правительстве вышеупомянутый план, без каких-либо консультаций с чиновниками из области безопасности и без какого-либо углубленного обсуждения этого вопроса в кабинете политической безопасности».

Либерман утверждает, что "само собой разумеется, что Саудовская Аравия, обладающая одними из крупнейших запасов нефти в мире, не нуждается в ядерном оружии в мирных целях". Кроме того, он заявил, что такой план "имеет далеко идущие последствия для безопасности Израиля и всего региона, что может отразиться, например, в чрезвычайно опасной для нас региональной ядерной гонке".

Курсор ранее писал, что в МИД Саудовской Аравии обратились с важным заявлением к Израилю. 

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