На кону безопасность государства и его граждан: Либерман выступил с новой критикой в адрес Нетаниягу

Либерман утверждает, что, поскольку это вопрос безопасности, Нетаниягу должен был получить разрешение кабинета политической безопасности на обсуждение этого вопроса. А поскольку кабинет министров не занимался этим вопросом, Нетаниягу не имеет полномочий соглашаться на создание саудовской ядерной программы во имя политики Израиля.

В письме Либерман заявил: «В последние месяцы граждане Израиля, в том числе члены правительства, столкнулись с тем фактом, что премьер-министр склонен принять саудовскую ядерную программу, которая формально преподносится как ядерная программа в мирных целях. К сожалению, вчера вечером в СМИ была опубликована новость, согласно которой премьер-министр прилетел в США, зная, что будет обсуждать там с чиновниками в правительстве вышеупомянутый план, без каких-либо консультаций с чиновниками из области безопасности и без какого-либо углубленного обсуждения этого вопроса в кабинете политической безопасности».

Либерман утверждает, что "само собой разумеется, что Саудовская Аравия, обладающая одними из крупнейших запасов нефти в мире, не нуждается в ядерном оружии в мирных целях". Кроме того, он заявил, что такой план "имеет далеко идущие последствия для безопасности Израиля и всего региона, что может отразиться, например, в чрезвычайно опасной для нас региональной ядерной гонке".

Курсор ранее писал, что в МИД Саудовской Аравии обратились с важным заявлением к Израилю.