В МИД Саудовской Аравии обратились с важным заявлением к Израилю

Заявление чиновника прозвучало на фоне сообщения о заморозке переговоров по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Не существует решения израильско-палестинского конфликта без независимого палестинского государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан, сообщает портал Mako.

По словам дипломата, решение о создании двух государств «должно вернуться на первое место в списке приоритетов».

Фейсал бин Фархан также отметил, что "люди начали терять надежду на решение о создании двух государств", при этом решения конфликта без независимого палестинского государства, по его словам, не существует.

Издание отмечает, что заявление саудовского чиновника прозвучало на фоне сообщения о заморозке переговоров по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которое было опровергнуто министерствами иностранных дел Израиля и США.

Напомним, что накануне известный арабский израильский журналист Маджди Халаби заявил, что Саудовская Аравия не готова к переговорам на тему нормализации отношений с Израилем. Он пояснил, что Эр-Рияд отказался продолжать разговоры на эту тему, поскольку глава правительства поддался давлению экстремистов в правительстве и воздерживается от любых жестов доброй воли в отношении палестинцев.

Позже в госдепартаменте Соединенных Штатов Америки опровергли информацию о прекращении переговоров между Израилем и Саудовской Аравией о нормализации отношений.

Ранее Курсор писал о том, что Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Так, Саудовская Аравия сообщила Соединенным Штатам свое главное условие для достижения соглашения о нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом.