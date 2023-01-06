«На кону жизни тысяч пациентов»: террористы из Газы публично пожаловались на Израиль

Террористы заявили, что Израиль не разрешает достаточное количество рентгеновских аппаратов для оказания медицинской помощи.

В четверг так называемое министерство здравоохранения Газы, управляемое террористами, обвинило Израиль в задержке ввоза нескольких рентгеновских аппаратов, необходимых для лечения пациентов на заблокированной палестинской территории.

Министерство, управляемое правящей исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, заявило, что за последние 14 месяцев запросы на восемь различных типов рентгеновских аппаратов и запасные части для ремонта существующего оборудования были отклонены или отложены.

Израиль, который вместе с Египтом поддерживает блокаду Газы, ссылаясь на соображения безопасности, говорит, что обеспокоен тем, что группы боевиков используют такие машины для военных целей.

Директор «министерства здравоохранения» в Газе Медхат Аббас сказал, что «задержка ввоза этого оборудования привела к задержке в оказании медицинских услуг тысячам пациентов».

В ответ на его замечания израильское военное агентство связи COGAT обвинило ХАМАС и другие боевые группировки в «систематическом и циничном использовании гуманитарных и гражданских поставок оборудования и товаров в террористических целях».

Как сообщили агентству Reuters в COGAT , запросы на такое оборудование рассматриваются в каждом конкретном случае.

ХАМАС, который Израиль и большая часть Запада считают террористической группировкой, взял под свой контроль Газу в 2006 году, через год после того, как Израиль вывел солдат и поселенцев.

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