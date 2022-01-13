В парке Тель-Авива обнаружили обгоревший труп

Полиция сообщила, что в четверг утром в парке на юго-востоке Тель-Авива был обнаружен обгоревший человеческий труп.

По словам полицейских, на теле не было никаких опознавательных знаков.

Об этом сообщает Times of Israel.

В заявлении говорится, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия в парке Менахема Бегина, расследуя обстоятельства инцидента.

כוחות גדולים של משטרה נמצאים בפארק דרום בתל אביב בחשד לגופה שנשרפה pic.twitter.com/NiUcNMTcqq — אלי סניור (@SenyorEli) January 13, 2022

Две недели назад в реке Яркон в Тель-Авиве было найдено тело мужчины. Полиция заявила, что первоначальное расследование не выявило подозрений в намеренном убийстве.

Прохожий увидел тело в реке и сообщил властям, которые прибыли и вытащили тело из воды.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал новые подробности последствий пожара в Кирьят-Малахи: двое детей в критическом состоянии.

Сегодня ночью в жилом доме в Кирьят-Малахи вспыхнул сильный пожар. В результате серьезно пострадали пять человек.

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