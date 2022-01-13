В парке Тель-Авива обнаружили обгоревший труп

По словам полицейских, на теле не было никаких опознавательных знаков.
Об этом сообщает Times of Israel.
В заявлении говорится, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия в парке Менахема Бегина, расследуя обстоятельства инцидента.
כוחות גדולים של משטרה נמצאים בפארק דרום בתל אביב בחשד לגופה שנשרפה pic.twitter.com/NiUcNMTcqq
— אלי סניור (@SenyorEli) January 13, 2022
Две недели назад в реке Яркон в Тель-Авиве было найдено тело мужчины. Полиция заявила, что первоначальное расследование не выявило подозрений в намеренном убийстве.
Прохожий увидел тело в реке и сообщил властям, которые прибыли и вытащили тело из воды.
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